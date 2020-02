Elezioni Confindustria, Univa aspetta la commissione dei saggi

Nella conferenza stampa di inizio d’anno dell’Unione industriali della provincia di Varese non poteva mancare un accenno alle elezioni del nuovo presidente di Confindustria, prevista per il mese di marzo. Alla domanda a chi tra i candidati Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, e Giuseppe Pasini, imprenditore bresciano, andava il favore degli industriali varesini, il presidente di Univa Roberto Grassi ha risposto: «So che si sta lavorando a una candidatura unica lombarda. l’Unione non ha ancora espresso un orientamento in attesa di sentire la commissione dei saggi».

Oltre ai due imprenditori lombardi, in corsa per la presidenza di Confindustria c’è anche Licia Mattioli, torinese e vicepresidente in carica per l’internazionalizzazione. (Foto da sinistra: Vittorio Gandini e Roberto Grassi, rispettivamente direttore e presidente di Univa)