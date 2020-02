In elicottero sulla Valgrande: denunciato

Militari del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale Val Grande hanno proceduto nei giorni scorsi alla denuncia di un pilota di una ditta di trasporti aerei per il transito non autorizzato di elicottero all’interno dell’area protetta.

Il traffico aereo è vietato ai sensi della L.394/91, all’interno delle Aree Protette salvo motivi di pubblica sicurezza, polizia o emergenza o, in casi eccezionali previa autorizzazione dell’ente gestore per comprovate esigenze e limitatamente ai periodi di non disturbo della fauna come definito dalle misure di salvaguardia del Parco.