“Per Natale ho messo un sogno in vetrina”

Il segreto di una vetrina da primo premio? Tanta creatività, è quasi scontato dirlo, ma anche una buona dose di coraggio. Mettere in prima fila l’atmosfera, lasciando i prodotti un passo indietro non è infatti per nulla scontato per un’attività che, proprio a Natale, realizza una parte importante del suo business. Lo ha fatto la Bottega di Angera ed è stata una scelta vincente che l’ha portata sul gradino più alto del podio dell’edizione 2020 del concorso “Natale in Vetrina“, indetto dal Distretto Malpensa Nord Ticino in occasione delle festività invernali.

Un merito che la sua titolare, Stefania Rabolini, ha voluto condividere con la persona che l’ha aiutata a realizzare la sua “scenografia”, Angelo Capitanini, un vero artista artigiano: “Allestire una vetrina è una parte importante del mio lavoro e che mi permette di esprimere creatività e fantasia – racconta Stefania -. Aver incontrato una persona come Angelo, capace di tradurre concretamente quello che avrei voluto realizzare è stata poi una grande fortuna, un colpo di fulmine lavorativo. Personalmente amo molto il Natale e la sua magia e per questo ho cercato di riprodurre l’idea di sogno, di momento unico, che questa festa rappresenta».

Non è una novità che per un’attività, soprattutto del commercio, la vetrina rappresenti un biglietto da visita altrettanto importante quanto il sorriso con cui si dà il benvenuto ai clienti. Nell’era di Instagram però bellezza e la giusta dose di originalità possono dare una spinta in più per far conoscere quella “finestra sul lungolago” a un pubblico molto più ampio: «I canali social – prosegue la titolare – ci permettono di mostrare la nostra attività anche al di fuori del comune. È vero che Angera è una località di passaggio, soprattutto nel fine settimana e frequentata anche da turisti, ma anche grazie a Instagram siamo riusciti a raggiungere una clientela diversa, che viene a trovarci dopo aver visto qualche prodotto particolare tra le immagini del nostro profilo».

Tabacchi, giornali e prodotti editoriali sono l’attività di punta della “Bottega”, ma non sono tutto. Fin dall’apertura questa piccola attività ha voluto mostrare il suo “carattere” unendo al suo core business anche alcuni elementi distintivi particolari: oggettistica di qualità, souvenir, articoli da regalo e prodotti per i più piccoli rappresentano un elemento di diversificazione molto importante. «Ho sempre cercato di proporre articoli che difficilmente si possono trovare online o nella grande distribuzione, cercando di premiare qualità e particolarità – racconta Stefania -. Questo mi ha permesso di affiancare alla vendita dei quotidiani e delle riviste un’attività altrettanto soddisfacente e appassionante. Questo lavoro non è semplice, molte edicole hanno chiuso e stanno pagando la crisi dell’editoria. Richiede inoltre impegno e sacrifici ma per quanto ci riguarda possiamo dire il mercato è ancora interessante. Nel nostro territorio c’è ancora molta attenzione verso i prodotti editoriali, forse non come un tempo ma le persone, fortunatamente, amano ancora leggere».