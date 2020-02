Openjobmetis, il “riposo” prosegue: rinviate due partite per il coronavirus

Slitta ancora il ritorno in campo per la Openjobmetis, ormai ferma da fine gennaio per quanto riguarda le partite ufficiali. Le problematiche legate al diffondersi del coronavirus hanno fatto rinviare anche le prossime due partite in calendario per la squadra biancorossa: il recupero interno di giovedì 27 con la Virtus Bologna e il match esterno di domenica 1 marzo a Brindisi contro la Happy Casa. Tutto il turno di campionato è stato sospeso.

Stando così le cose, quindi, la squadra di Attilio Caja dovrebbe tornare sul parquet domenica 8 marzo alle ore 17 per affrontare – alla Enerxenia Arena – l’AX Exchange Milano in uno dei match più attesi dell’anno. Vedremo, però, quali saranno le condizioni per quella data: oggi non è possibile ipotizzare lo scenario.

Evitata la possibilità di giocare a porte chiuse, una strada che praticamente tutte le società avevano inviato a non percorrere anche per motivi economici. Una partita di cartello come Openjobmetis-Segafredo, per esempio, porta nelle casse biancorosse una cifra non lontana dai 100mila euro, se comprendiamo la quota abbonati e l’incasso dei biglietti venduti al botteghino. Quattrini vitali per una società come Varese (e tante altre) che guardano a queste gare con attenzione per esigenze di bilancio.

Ferrero e compagni, intanto si stanno allenando regolarmente ma a porte chiuse al palasport di Masnago. Le normative emesse da Governo e Regione infatti, permettono alle squadre e agli atleti professionisti di proseguire nella propria attività, così come a quegli sportivi di interesse nazionale e a quelli impegnati nelle competizioni internazionali o a livello di massima divisione nazionale.

Di seguito il comunicato che ufficializza la sospensione dell’attività.