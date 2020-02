Openjobmetis, tre amichevoli prima di sfidare la Virtus

Il lunghissimo periodo senza partite ufficiali cui deve fare fronte la Pallacanestro Varese, ha costretto la società biancorossa ad allestire un calendario “alternativo”, così da arrivare il più possibile preparata al rientro in campionato. Previsto, come noto, per giovedì 27 febbraio quando a Masnago arriverà la capolista Virtus Bologna.

Una pausa che, per lo meno, servirà allo staff tecnico della Openjobmetis per inserire al meglio Justin Carter, l’esperta ala americana chiamata a prendere il posto di L.J. Peak. Come noto agli appassionati, entrare nei meccanismi degli schemi disegnati da Attilio Caja non è cosa immediata e così Carter – che si è ufficialmente presentato alla stampa – ha il tempo giusto per “studiare” da varesino.

Tecnicamente, due dei tre incontri in programma saranno scrimmage, ovvero “allenamenti congiunti” e quindi non partite ufficiali a differenza del terzo e ultimo impegno che porterà la Openjobmetis a Gallarate. Ma andiamo con ordine: la prima uscita è prevista per mercoledì 12 a Bergamo dove Ferrero e compagni affronteranno la BB14, squadra di Serie A2 nella quale gioca il giovane play bosino Matteo Parravicini. Al “PalaBorgo” Varese renderà così la visita agli orobici che vennero a Masnago nell’ultimo precampionato: palla a due alle 17,30.

Settimana ventura invece, la squadra di Caja sarà in campo per due giorni di seguito: mercoledì 19 scrimmage alla palestra secondaria del PalaLido di Milano contro l’Urania (ore 18), altra formazione di A2 mentre giovedì 20 il match ufficiale di Gallarate. Nella palestra di via Sottocosta a Crenna, la Openjobmetis giocherà contro i ticinesi del Lugano Tigers, attualmente a metà classifica della Serie A elvetica. L’occasione per avvicinare tanti tifosi della zona Sud della provincia e consolidare la presenza in una città da cui provengono diversi sponsor a partire, proprio, da Openjobmetis.