I ragazzi di prima media in viaggio sul Treno scuola

Un’aula viaggiante, una lezione multidisciplinare e una bella mattinata di scuola ricca di stimoli e di risposte.

Galleria fotografica Maccagno - Prima media sul Treno scuola 4 di 4

Questa mattina gli alunni di prima della scuola secondaria “Leonardo da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca, accompagnati dai professori Federico Parini e Paolo Visentin e da alcuni genitori, si sono recati a Bellinzona alla scoperta del Treno scuola e delle FFS in Ticino.

«In una cornice didattica stimolante, unica nel suo genere, innovativa e pragmatica, gli alunni hanno affrontato il tema della responsabilità, della sicurezza, della mobilità, dell’energia e dell’orientamento professionale – spiega la professoressa Marzia Malesani – Tra gli obiettivi fondamentali di questo percorso didattico, valido anche per educazione civica, c’è infatti quello di motivare i giovani a tenere un comportamento corretto e responsabile sui trasporti pubblici. Il treno scuola è rivolto agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e la durata complessiva della visita è di circa 120 minuti a bordo di un treno appositamente attrezzato con la guida di un team delle FFS in possesso di una specifica preparazione in campo pedagogico. L’iniziativa gode ormai da qualche anno di grande successo e ha saputo entusiasmare anche i nostri “primini”».

A cosa servono le linee sul marciapiedi? Quali forze agiscono nelle linee di contatto? Quanta energia serve per ascoltare la radio e con quali accorgimenti si può risparmiare? Quali sono le professioni più adatte a ciascuno di noi? Queste e molte altre domande trovano risposta sul Treno scuola; argomenti e curiosità che i ragazzi hanno modo di vivere e approfondire concretamente.