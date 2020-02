Sapori, musica e teatro per il weekend degli innamorati

È il fine settimana degli innamorati, ma anche per chi è single gli eventi da vivere in provincia sono molti tra cinema, teatro e concerti. E non mancano gli appuntamenti per i più piccoli.

METEO

Fine settimana di beltempo e con temperature in rialzo – Il meteo del Centro Geofisico Prealpino

INCONTRO

Varese – Dal 13 al 16 febbraio, in Piazza Monte Grappa a Varese torna il Mercatino Regionale Francese. Profumi, sapori e colori d’oltralpe con tante prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e della migliore tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi che potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole francesi. Per i più golosi, degustazioni dolci a base di biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, cioccolatini dai gusti raffinati e i macarons, i dolci preferiti da Re e Imperatori e tanto altro. – Tutto il programma

Azzate – Curiosando tra giocattoli e abiti usati ma in ottimo stato si può scoprire che rinnovare il guardaroba dei bambini e il loro parco giochi può essere economico, ecologico, divertente e solidale. Accade allo Stendipanni, il mercatino proposto dall’associazione “Mamme in cerchio” pronto ad un’apertura straordinaria nella giornata di sabato 15 febbraio dalle 13 alle 17 nella sede di via Acquadro 30, ad Azzate, nei locali dell’oratorio, sotto al cinema Castellani. – Tutto il programma

Travedona Monate – “Parlapà”: spazio per genitori maschi. Promosso dall’associazione l’Anfora nasce un nuovo spazio dedicato ai quasi-papà e ai neo-papà (con bimbi fino ai 5 anni) da sabato 15 febbraio – Tutto il programma

Porto Ceresio – La rassegna letteraria “Autori ceresini”, organizzata dalla biblioteca di Porto Ceresio in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, arriva alla terza edizione e riparte sabato 15 febbraio con la presentazione del romanzo “La teoria del ciao” di Andrea Faletra (nella foto un dettaglio della copertina). L’appuntamento è come sempre in Sala Luraschi, alle 17. L’incontro si concluderà con un aperitivo offerto da Santa Caterina Italian bakery. – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì 14 febbraio al circolo Arci Cuac nuovo appuntamento del ciclo “Young americans”, viaggio nella cultura pop americana a cura di Maurizio Principato (Radio Popolare). La nuova data è dedicata al grande regista Stanley Kubrick (foto wikipedia, 1949). – Tutto il programma

Legnano – Un pomeriggio in piazza per il gruppo Sardine di Legnano e dell’Alto Milanese, che domenica 16 febbraio alle 15 danno appuntamento per un flash mob in via Venegoni, angolo via Gaeta – Tutto il programma

Milano – AgruMI, un viaggio nella storia e nei sapori degli agrumi. La grande fiera si svolgerà sabato 15 e domenica 16 febbraio, dalle 10 alle 18, a Villa Necchi Campiglio a Milano – Tutto il programma

BAMBINI

Un fine settimana ideale per scoprire la natura d’inverno con i bambini, concedendosi brevi escursioni, partecipando a laboratori in loco o in museo o guardando insieme veri e propri spettacoli che strizzano l’occhio a piante e animali, tra maschere carnevalesche, grandi temi e un pizzico di magia.-

ESCURSIONI

Varese – Domenica 16 febbraio l’associazione Amici del Campo dei Fiori propone ancora una volta una giornata di manutenzione dei sentieri sui monti del Campo dei Fiori. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 8.45 al Bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori, lungo la strada che sale al Sacro Monte. – Tutto il programma

Luino – Domenica 16 febbraio il Cai Luino propone un’escursione con le ciaspole sul monte Cazzola nel Parco regionale Devero -Veglia. Ecco l’itinerario escursione: si parte dall’Alpe Devero (1634m) (bar, ristoranti, servizi igienici), ci si dirige verso la partenza dell’impianto di risalita, si raggiunge la frazione di Piedimonte (1644m) e da lì inizia la salita nel bosco verso l’Alpe Misanco (1907m). Si continua su terreno aperto per raggiungere la cupola sommitale del Monte Cazzola (2330m). Ritorno dallo stesso itinerario di salita. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Venerdì sera al teatro Apollonio di Varese, appuntamento con Enrico Bertolino e il suo spettacolo nstant Theatre.

Varese – Domenica 16 febbraio, al salone Estense di Varese, in programma lo spettacolo teatrale “Meno male che c’è la luna” per la rassegna Red Carpet Prospettive Culturali per Varese. La stagione Red Carpet Teatro è stata realizzata con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio del Comune di Varese. In scena la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe. Il processo prende vita dal lavoro dei bravissimi Jacopo Bottani e Luca Oldani. Alle 21.

Besozzo – Sabato 15 febbraio alle 21 al Teatro Duse andrà in scena lo spettacolo comico – musicale “Troppe Arie”, interpretato dal Trio Trioche. L’ingresso è di 8 euro per gli studenti fino ai 25 anni, 12 euro per gli altri. Per info e prenotazioni rivolgersi a Musicalbox tel. 0332 770479. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Sabato 15 febbraio la stagione teatrale di Teatro Periferico e Spazio Yak ospita lo spettacolo “Romanzo di un’anamnesi” di e con Sara Parziani. Il monologo dell’esordiente attrice e autrice milanese, selezionato dal progetto Scritture ideato da Lucia Calamaro, arriva sul palcoscenico del Teatro di Cassano Valcuvia che da sempre, sotto la direzione artistica di Teatro Periferico, ha ospitato stagioni in cui nomi importanti della scena teatrale italiana hanno affiancato nuove voci della drammaturgia contemporanea. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Domenica 16 febbraio si terrà, presso la Chiesa Santa Maria del Cerro di Cassano Magnago alle ore 18.00, il concerto del festival corale “Movincanto”, giunto alla sua quarta edizione. L’evento seguirà gli ateliers che si terranno da giovedì 13 a domenica 16 febbraio tra Cassano Magnago e Castellanza. – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Anastasio incontra i fan al negozio Varese Dischi: l’appuntamento è per venerdì 14 febbraio alle 15 quando il cantante incontrerà i fan e firmerà autografi – Tutto il programma

Varese – Tappa varesina per i Negrita che sabato 15 febbraio saranno in concerto al teatro di Varese con “La teatrale + Reset Celebration”. Lo show vedrà alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da Reset, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato (per la prima volta anche in vinile).

Varese – Il fine settimana delle Cantine Coopuf inizia venerdì 14 febbraio con il concerto degli Aquarama, duo toscano composto da Dario Bracaloni e Guglielmo Torelli, freschi dell’uscita della loro ultima fatica discografica dal titolo “Teleskop”. La serata prosegue al Twiggy dove, da mezzanotte in poi, c’è il dj set di Danny Boy, station manager di Radio NBC Milano e co-founder ed editor della webzine Save the Tape. Sabato 15 febbraio torna invece l’appuntamento con l’Ariele Frizzante’s Karaoke. – Tutto il programma

Besozzo – Un San Valentino rock-blues a Besozzo. Al teatro Duse arriva l’esplosiva band inglese dei Nine Below Zero a presentare il nuovissimo disco “Avalanche” e l’appuntamento è, appunto, per venerdì 14 febbraio, dalle 21. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Per la NeverWas Radio Night del 15 febbraio il Circolo Gagarin, vedrà sul palco due band dal sound caldo e avvolgente. Due progetti musicali giovanissimi ma che stanno già facendo ampiamente parlare di loro. Liquidi e cangianti, come l’acqua vicino alla quale sono entrambi cresciuti. Acqua salata per Eugenia Post Meridiem, tra Genova e Lisbona, e acqua dolce per i Goldfish Recollection, tra il Lago Maggiore e quello di Varese. Il giorno dopo, domenica, Nuovo appuntamento con Cine Underground con Bloodsucker’s Planet: fantascienza, vampiri e scarafaggi parlanti in un film girato come se fossimo ancora negli anni ’60 – Tutto il programma

ARTE E MOSTRE

Varese – L’arte di strada si fa mostra grazie alle fotografie di Antonio Cereda. “Street art. Segno dei tempi”, è il titolo dell’esposizione che si potrà visitare alla Sala Nicolini di Biumo Inferiore fino a venerdì 28 febbraio (dal 12 febbraio): un viaggio geografico e temporale tra le opere di graffiti e writer. – Tutto il programma

Tradate – Nel fine settimana Villa Truffini ospita un’interessante iniziativa che apre una finestra su luoghi sorprendenti della Valle Olona. Sabato 15 e domenica 16 febbraio al piano terra della villa sarà allestita una mostra intitolata “Natura in mostra”, con foto di Armando Bottelli e illustrazioni di Sabrina Luoni. – Tutto il programma