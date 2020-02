Tra boschi in maschera o abitati, tutti da scoprire

Quello tra il 14 e il 16 febbraio sarà un fine settimana prevalentemente soleggiato e con temperature che sfiorano i 15 gradi. L’ideale per scoprire la natura d’inverno con i bambini, concedendosi brevi escursioni, partecipando a laboratori in loco o in museo o guardando insieme veri e propri spettacoli che strizzano l’occhio a piante e animali, tra maschere carnevalesche, grandi temi e un pizzico di magia.

Spettacoli

Varese: nuovo appuntamento domenica pomeriggio con la “Stagione dei Piccoli” del Teatro Apollonio di piazza Repubblica. Betty e Chicco Colombo proporranno ai bambini “Il bosco abitato”, animazione dedicata alla natura cui seguiranno un laboratorio e la merenda da condividere con tutti i piccoli partecipanti > Scopri di più

Clivio: si intitola “Il bosco in maschera” l’animazione per bambini in età scolare (tra i 6 e i 12 anni) dedicata a “Travestimenti e inganni degli animali” proposta dal Museo insubrico di Storia naturale di Clivio per domenica 16 febbraio alle ore 16.> Come partecipare

Saronno: sabato pomeriggio il Cinema Silvio Pellico propone ai bambini la proiezione di “Shaun, vita da pecora – Formageddon” seguito da spuntino condiviso per il secondo appuntamento della rassegna “Cinema a merenda” > L’iniziativa



Busto Arsizio: si intitola “Il soldatino stagno” lo spettacolo di attori e burattini ispirato alla fiaba classica che andrà in scena domenica 16 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Sociale Delia Cajelli per un nuovo appuntamento con la rassegna “Scintille” a cura di Progetto Zattera > Lo spettacolo

Varese: domenica pomeriggio alle ore 15 un nuovo appuntamento con la rassegna Cinemakids di Filmstudio90 propone ai bambini e non solo a loro la proiezione dei Goonies” con cui sono cresciute le attuali generazioni di genitori > La rassegna

Laboratori

Inarzo: domenica pomeriggio l’Oasi della Palude Brabbia ospita un laboratorio per la realizzazione di maschere di carnevale a tema naturale > Come prenotare

Jerago con Orago: un sabato mattina in biblioteca per creare maschere da favola grazie al laboratorio realizzato con la collaborazione del Teatro della Zucca. E al termine, per tutti, una piccola sfilata finale > L’iniziativa

Ranco: sarà l’argilla il materiale protagonista del nuovo laboratorio della Casa degli scarabocchi di sabato pomeriggio alle ore 15. Ideare e realizzare ciascuno il proprio oggetto con un materiale naturale come l’argilla, da manipolare liberamente è lo scopo dell’iniziativa > Scopri l’evento



Incontri

Angera: per la rassegna “Non solo libri”m la biblioteca ospita sabato 15 febbraio l’incontro con Giuseppe Palumbo, autore di “Missione Apollo 11”, cui i ragazzi potranno chiedere dettagli sulla storia dell’esplorazione dello Spazio > L’evento

Fuori porta

Oasi Zegna (Biella): nuovo appuntamento domenica con le “ciaspolate” in compagnia delle guide naturalistiche di Overalp lungo i bianchi sentieri dell’Oasi Zegna > Come partecipare

Ganna: in questi giorni la torbiera è ghiacciata, tutta ricoperta di uno spesso strato di acqua rigida e liscia che richiama centinaia di persone per scivolare con i pattini immersi nella natura > Scopri di più

Per mamma e papà

Varese: venerdì 14 febbraio alle ore 17.30 il Sindaco incontra i genitori a Palazzo Estense per presentare alle mamme e ai papà i progetti educativi delle scuole medie ed elementari della città > L’appuntamento



Travedona: inizia sabato mattina alle ore 10 nella sede dall’associazione l’Anfora “Parlapà”, un nuovo spazio di incontro, confronto e scambio di esperienze tutto declinato al maschile, dedicato ai quasi-papà e ai neo-papà (con bimbi fino ai 5 anni) > Leggi di più

Azzate: sostenibilità e stile a portata di mano grazie all’apertura straordinaria sabato dalle ore 13 alle 17 dello Stendipanni, il mercatino dalle “Mamme in cerchio” con oggetti e abiti usati ma belli per sostenere progetti rivolti ai bambini > Scopri di più

Gallarate: un fenomeno antico in una forma nuova, ovvero “Dal bullismo al cyberbullismo” come recita il titolo dell’incontro aperto a tutti organizzato dall’Associazione “Genitori dell’istituto Leonardo da Vinci, ai Ronchi” per martedì 18 febbraio > L’articolo