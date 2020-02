Carnevale alla Palude Brabbia

Per festeggiare il carnevale la Riserva Naturale Palude Brabbia organizza domenica 16 febbraio un evento dedicato ai più piccoli. I bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni saranno i benvenuti nell’aula didattica che per l’occasione si trasformerà in un laboratorio per la realizzazione di maschere di carnevale a tema naturale.

Non solo i bambini potranno creare maschere a forma di gufo o di leprotto (e altro) ma le realizzeranno utilizzando materiali di riciclo: un vero riciclo creativo.

A disposizione avranno coriandoli, carta colorata, colori ed elementi naturali. Prima dell’attività i “giovani esploratori” andranno a fare una breve escursione nella Riserva Naturale alla ricerca di foglie, bacche, sassolini, ghiande cadute e tanto altro che potranno riutilizzare come elemento decorativo.

Una buona occasione per unire alla parte artistica anche un momento all’aria aperta.

Per i più grandi in aggiunta, l’associazione propone la realizzazione di maschere di cartapesta da poter portare a casa e decorare in un secondo momento con quello che più piace.

Il laboratorio si concluderà con una merenda fornita dalla Riserva Palude Brabbia a base di chiacchiere e te caldo proprio come vuole la tradizione carnevalesca.

I posti sono limitati. Per prenotazioni scrivere a oasi.brabbia@lipu.it o telefonare al numero 0332/964028.

La donazione prevista (per i soli bambini partecipanti) è di € 7 (per i soci lipu €4, possibilità di associarsi il giorno stesso con laboratorio in omaggio). Per i bambini sotto i 7 anni è richiesta la presenza di un genitore.

L’evento si terrà anche in caso di pioggia.