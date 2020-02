“Sei sicuro?”: sfida tra studenti sul web

Millecinquencento studenti di 14 scuole della provincia di Varese in gara con “Sei sicuro”.

In occasione dell’Internet Day, gli istituti in collaborazione con UST e Polo dell’Innovazione digitale del Don Milani di Tradate, hanno coinvolto i ragazzi in un gioco particolare, con spunti di riflessione sul ruolo del web.

Giudizio positivo da parte dei docenti che hanno assistito all’attività e sono pronti a ripeterla.

Attraverso il lancio di un Kahoot, ovvero una gara on line tra gli studenti, è stata promossa la diffusione tra i ragazzi – e non solo – di informazioni utili a far crescere la consapevolezza dei pericoli in rete tra i più giovani. Lo scopo della gamification non è stato quello di promuovere una gara ma di attivare discussioni per aumentare la consapevolezza sulla sicurezza in rete da parte dei ragazzi.

Le sfida si è svolta per le sole scuole superiori aderenti, nella giornata dell’11 Febbraio. Con altissima probabilità, visto il gradimento, l’esperienza sarà adattata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e proposta alle scuole.

«Le idee non bastano – commenta referente la cyberbullismo dell’AT Varese Lelia Mazzotta – serve una squadra pronta a farsi carico del lavoro, pronta ad offrire passione e voglia di fare».

La coordinatrice del Polo Cristina Braila commenta: ««Un grazie speciale alla prof.ssa Katia Cattaneo che si è presa in carico la maggior parte del lavoro; un implicito e dovuto ringraziamento a tutte le colleghe del Polo (Laura De Biaggi, Piercarla Colombo, Grazia Pellegrino e Silvia Tellaroli)».