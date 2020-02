Con il treno panoramico alla mostra delle Camelie

In treno alla 23esima edizione di “Camelie Locarno”. Un’occasione per partecipare alla storica manifestazione, unica nel suo genere, che di fatto dichiara l’inizio della primavera e rappresenta l’occasione perfetta per raggiungere la sponda elvetica del Lago Maggiore.

“Camelie Locarno” si potrà raggiungere anche a bordo dei treni panoramici della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che ogni giorno collegano Domodossola, centro principale della Val d’Ossola, alla rinomata Locarno.

Per il secondo anno consecutivo, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone un biglietto speciale scontato che include anche l’ingresso ridotto a “Camelie Locarno”. Il biglietto andata e ritorno, senza soste intermedie, è valido due giorni e comprende la prenotazione dei posti a sedere e l’eventuale supplemento panoramico.

Prezzi del biglietto acquistabile online su www.vigezzinacentovalli.com

“Camelie Locarno” rappresenta la più importante esposizione europea dedicata al fiore asiatico che fu importato in Europa per la prima volta dal Giappone nel XVIII secolo. L’evento è organizzato dalla Società Svizzera della Camelia in collaborazione con l’Ente Turistico Lago Maggiore e la Città di Locarno. Prendere parte a “Camelie Locarno” consente di compiere un vero e proprio tuffo nei profumi e colori della primavera sul romantico Lago Maggiore: nel Parco delle Camelie, uno dei più ricchi parchi di camelie a livello internazionale grazie agli oltre 10.000 metri quadrati di superficie, sarà possibile ammirare quasi mille differenti varietà di camelie. Fulcro dell’evento è la mostra scientifica che, all’interno di un’ampia tensostruttura, offre circa 250 varietà di camelie recise, suddivise in diverse specie, ibridi e cultivar provenienti da parchi e giardini privati. Arricchiscono l’evento un mercato delle camelie, degustazioni di tè nero prodotto in Ticino e dell’apprezzato tè ricavato dalla piccola piantagione di Camellia Sinensis sul Monte Verità.

Sarà possibile assaggiare, oltre a questo delizioso tè a km 0, anche il cioccolatino Camelia, che unisce l’eccellenza del cioccolato svizzero all’inconfondibile aroma della Camellia Sinensis. Concerti e spettacoli per i più piccoli saranno ulteriori ingredienti del festival, aperto al pubblico tutti i giorni da mercoledì 25 a domenica 29 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Per maggiori informazioni sull’evento e sull’offerta turistica e ricettiva di Locarno: www.ascona-locarno.com