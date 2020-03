Accusa un malore mentre è alla guida e investe un ciclista

Grave incidente a Cassano Magnano poco prima delle 9.

Un uomo di 54 anni ha avuto un malore mentre transitava con la sua vettura in via Gasparoli a Cassano Magnago.

Il conducente ha sterzato per spostarsi a lato della strada e ha investito un ciclista di 80 anni che stava transitando in quel momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il ciclista rimasto incastrato sotto l’auto e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e la polizia locale che sta effettuando i rilievi.

Il conducente è stato trasportato in ospedale a Gallarate in codice rosso ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ricoverato all’ospedale di Busto Arsizio in codice giallo anche il ciclista.