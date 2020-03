Coronavirus, Varese Ideale lancia le sue proposte per la città

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Varese Ideale in merito all’emergenza Coronavirus.

Mattia Cavallini, coordinatore cittadino del comitato civico Varese Ideale e Stefano Clerici, consigliere comunale di Varese Ideale, intervengono sull’emergenza coronavirus proponendo delle iniziative.

“A fronte dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo la nostra amata Lombardia e limitatamente per ora la nostra città, reputiamo che da parte dell’amministrazione comunale urga un intervento immediato a sostegno delle nostre Famiglie e delle attività produttive di Varese.”

Le nostre proposte sono le seguenti:

– Diminuzione della retta degli Asili per l’anno 2020;

– Esenzione del pagamento fino a termine emergenza di mensa, pre e post scuola;

– Per i bar e ristoranti esenzione per il 2020 del pagamento del plateatico/tavoli esterni;

– Esenzione del pagamento della tariffa IMU sugli immobili adibiti ad attività imprenditoriale per il 2020;

– Stop al pagamento delle imposte e delle rateizzazioni in corso fino al 2021;

Varese Ideale, attraverso il suo consigliere Comunale Stefano Clerici è a disposizione per un immediato confronto con il Sindaco al fine di analizzare e realizzare nel concreto le proposte.

Varese Ideale – Mattia Cavallini – Stefano Clerici