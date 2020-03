I giostrai arrivano a Varese, ma niente Luna Park

No il luna park quest’anno non si farà. Se lo sono chiesti in molti vedendo arrivare, qualche giorno, fa le prime grandi roulotte nel parcheggio della Schiranna. (foto di repertorio)

Perché quindi i giostrai si trovano lì? Lo spiega l’amministrazione comunale: “Sono arrivati poco prima del decreto che vieta lo spostamento tra comuni. Ora quindi non si possono muovere dal parcheggio di via Vigevano e dovranno restare lì fino a quando il decreto sarà in vigore”

Le giostre non verranno montate, ovviamente. Per quanto riguarda i giostrai sono confinanti in una sorta di “terra di nessuno”. Non sarà neppure semplice spostarsi per fare la spesa; il resto del tempo lo dovranno trascorrere nelle roulotte, esattamente come gli altri lo passano nelle loro case.