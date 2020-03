Incidente all’incrocio tra le vie Bellini e Isonzo

Scontro tra due auto questa mattina attorno alle 6.15 a Busto Arsizio.

L’incidente, che ha coinvolto due vetture, è avvenuto in via Bellini all’incrocio con via Isonzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri di Busto Arsizio.

Uno dei due automobilisti, un uomo di 64 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale.