La Croce Rossa di Busto: “Ecco di cosa abbiamo bisogno”

Sono tantissime le offerte di aiuto che, giorno dopo giorno, arrivano alla Croce Rossa di Busto Arsizio. Proprio per questo il comitato ha diffuso una lista di attrezzature delle quali c’è maggior bisogno per continuare ad operare in sicurezza.

“Il nostro comitato è alla disperata ricerca di dispositivi di protezione individuale (DPI), come mascherine, tute, guanti e occhiali (e altri) -si legge in un post sui social-. Chiediamo la massima collaborazione e diffusione per riuscire a reperire aziende e privati che siano disposti a darci (in donazione o a pagamento) questi materiali, al fine di poter continuare a svolgere il nostro servizio alla popolazione”.

Nello specifico nella lista diffusa dalla Croce Rossa di Busto Arsizio si chiedono: mascherine chirurgiche; mascherine FFP2/FFP3; tute di protezione in Tyvek; guanti e calzari monouso; occhiali di protezione.

Chi fosse nelle condizioni di poter aiutare può contattare il numero 0331685050.