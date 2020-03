Paolelli: “Pronti a distribuire tremila mascherine”

“Abbiamo acquistato tremila mascherine, senza alcuna sponsorizzazione. Appena il carico arriverà, lo smisteremo e divideremo le mascherine, una per ogni componente del nucleo familiare, dando precedenza agli anziani“.

Eleonora Paolelli, sindaco di Bodio Lomnago, ha attivato una piccola “task force” per cercare di aiutare la fascia più debole della popolazione: “Per far sentire la nostra vicinanza, e per dare un aiuto concreto, abbiamo cercato di trovare delle mascherine per tutta la nostra popolazione, e ce l’abbiamo fatta: le produzioni sono rivolte al comparto medico, come è giusto che sia, e per questo c’è voluto più tempo per reperirle. La consegna avverrà grazie ad alcuni volontari per permettere ai cittadini di non uscire di casa. Le mascherine saranno messe nelle cassette della posta o lasciate ai cancelli senza alcun contatto.”

L’amministrazione comunale sta cercando di dare tutte le informazioni, supporto e aiuto necessarie utilizzando anche canali non ufficiali come la pagina Facebook: “Ringrazio i cittadini di Bodio Lomnago perché hanno capito la situazione e stanno rispettando le restrizioni imposte da Regione Lombardia e Dal Governo”, dice il sindaco.

“Oggi è arrivata anche la donazione di 200 mascherine da una ditta di Bodio Lomnago “Confezioni Andrea”, che ha riconvertito la sua produzione di coperture e soluzioni da trasporto ed estetiche per tutte le principali case automobilistiche, motociciclist iche e areonautiche, e da oggi inizierà a produrre mascherine. Non si tratta di presidi medici ma sono comunque un aiuto importante e siamo davvero molto grati a questa azienda che dimostra così di far parte del tessuto sociale del nostro paese”

Il Comune ha anche attivato con i negozi e con le realtà del paese, e non solo, un servizio di spesa a domicilio per i cittadini. Basta chiamare i numeri delle attività che aderiscono all’iniziativa e volontari porteranno la spesa direttamente a casa.

“Proprio per ascoltare le esigenze dei nostri cittadini abbiamo eseguito anche una pulizia straordinaria con sanificazione delle vie pubbliche, malgrado Ats non avesse dato indicazioni specifiche in tal senso. Ho ritenuto come sindaco un’opportunità farlo e appena le restrizioni saranno minori, attiveremo la pulizia e la sanificazione di quelle zone che non abbiamo potuto raggiungere con i mezzi e che devono essere trattate da personale a piedi”.

“Purtroppo questa spiacevole situazione ci sta facendo capire ancora di più quanto manchi la Protezione civile a Bodio Lomnago – conclude Eleonora Paolelli – Sono anni che non abbiamo più volontari di Protezione Civile e fino ad oggi abbiamo sopperito con la buona volontà degli amministratori comunali e dei dipendenti, che ringrazio.

I pochi volontari che abbiamo si sono occupati in questi anni di trasporto di anziani verso le strutture mediche e di servizio sullo scuolabus. Ma la protezione civile in paese potrebbe davvero fare molto. Ad emergenza finita rifletteremo e uniremo le forze per creare un gruppo numeroso che si metta a disposizione della comunità”

Il Comune di Bodio Lomnago è sempre raggiungibile: telefono 0332/947136 o 366/5747131

E’ possibile anche scaricate Municipium App

www.comune.bodio-lomnago.va.it