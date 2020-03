Pasti e spesa a casa: scendono in campo le parrocchie

In questo tempo legato alla emergenza Coronavirus, le Parrocchie della città di Varese stanno ricevendo numerose richieste di aiuto da persone sole, soprattutto anziani, oppure persone costrette a casa in quarantena.

LA CASA DELLA CARITA’ PORTA IL PASTO

Per questo La Casa della Carità, con le parrocchie della comunità beato don Carlo Gnocchi ha organizzato in particolare il servizio “Un pasto a Casa” che prevede la consegna a domicilio di un pranzo completo per anziani, persone in quarantena e in difficoltà a muoversi.

Per usufruire di questo servizio si può contattare il n. 331.3546438. Un numero che «Se avete anche un po’ di tempo e disponibilità potete chiamare anche per aiutare a consegnare i pasti – spiega Don Marco Casale – Abbiamo bisogno della disponibilità di tutti per aiutare chi ne ha bisogno».

LA COMUNITA’ DI BIUMO PORTA SPESA E FARMACI A DOMICILIO

Anche le parrocchie della comunità pastorale “Beato Samuele Marzorati” di Biumo Superiore, Biumo Inferiore, Valle Olona e San Fermo hanno attivato i giovani volontari degli oratori, in collaborazione con il Comune di Varese, per portare gratuitamente spesa e farmaci a quanti non possono uscire di casa.

Dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 17.30, gli anziani e i soggetti fragili interessati potranno contattare la segreteria degli oratori al numero 349.2791950.

Le necessità alimentari e di farmaci da banco verranno valutate assieme agli operatori e, comunicata la lista e il codice NRE dell’eventuale ricetta del medico, ci si accorderà per la consegna, garantita a partire dal giorno successivo a quello dell’ordine; per il pagamento, a fronte dello scontrino, sarà possibile utilizzare o i contanti o il bancomat. Tutti i volontari saranno muniti di codice di riconoscimento e indosseranno, in tutte le fasi di preparazione, trasporto e consegna dell’ordine, mascherine e guanti in lattice.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito: eventuali libere offerte saranno devolute alla Croce Rossa Italiana. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook “Oratori Beato Samuele”.