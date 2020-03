Si fermano i principali cantieri varesini

In questi giorni alcuni cantieri che si stavano svolgendo a Varese sono stati sospesi per l’emergenza sanitaria causata dal covid-19.

In particolare, al momento sono stati rinviati i lavori del progetto stazioni e quelli per il completamento del Multipiano Sempione. Ferrovie Nord inoltre ha sospeso il cantiere sul ponte di via Giordani.

Sono stati rinviati anche i lavori del progetto A Scuola Sicuri che coinvolgono 22 istituti di Varese, mentre nell’ambito sportivo sono fermi anche i lavori al campo da rugby di Giubiano e quelli al campo di calcio di Calcinate.

«È triste pensare che in questo momento abbiamo dovuto sospendere diversi cantieri che avevamo messo in campo per cambiare la città – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – Tutto questo era necessario però perchè in questo momento la prima cosa importante è fronteggiare la crisi sanitaria e pensare alla salute di tutti. Noi però stiamo utilizzando questo tempo per poter ripartire immediatamente, anche con nuovi progetti e cantieri, appena questa emergenza sarà finita. Insieme a tutta la squadra del mio assessorato stiamo proseguendo con il lavoro, utilizzando tantissimo la modalità di smart working. In questi giorni abbiamo accelerato sulla realizzazione di nuove progettazioni. Inoltre stiamo preparando gli atti amministrativi necessari ad avviare gare per i prossimi cantieri che faremo partire appena questa emergenza sarà finita. In particolare stiamo chiudendo il nuovo piano asfaltature delle strade della città. Insomma vogliamo essere pronti per quando potremo ripartire con i cantieri, vecchi e nuovi».