Arte Diem, storie e lavoretti per battere la noia

I volontari di Arte Diem ripropongono un nuovo modo di fare laboratorio e di stare insieme. Se il virus ci fa stare lontani, la creatività ci riporta vicino.

E così, nella pagina facebook dell’associazione, ogni giorno potrete trovare dei semplici lavoretti, alla portata di tutti, e da eseguire rigorosamente con materiale di riciclo presente in casa. In questo modo possiamo prendere consapevolezza di quante cose buttiamo senza renderci conto che possono invece tornare utili, sotto una forma diversa. Questo aiuterà bambini e genitori a collaborare per sviluppare quello che nel mondo del lavoro si definisce “problem solving”, ma nella vita di tutti i giorni traduciamo in adattamento! E oggi più che mai abbiamo bisogno di adattarci.

Ma Arte Diem non si rivolge solo ai bambini, pensiamo anche agli adolescenti, e allora per la fascia dai 6 ai 19 anni abbiamo pensato al concorso Io resto a casa …e scrivo una storia. Per sdrammatizzare, ma anche per elaborare una situazione nuova per tutti, quale migliore strumento se non la scrittura? La scrittura ci aiuta a viaggiare, a fare uscire i sentimenti che portiamo dentro di noi, e allora raccontateci le “Avventure di un Virus”, e dalle vostre penne potrebbe uscire un pirata, un supereore, un marinaio … il Virus può essere qualunque cosa, raccontateci chi è per voi.

Ed infine, in queste giornate in cui dedichiamo più tempo anche alla cura della casa, succede che scopriamo cose che avevamo dimenticato nei cassetti o negli armadi, e spolverando magari riscopriamo un libro che ci ha fatto battere il cuore, e che vorremmo rileggere. E allora condividetelo con noi, perché le storie non devono dormire nelle librerie o nei cassetti, le storie devono continuare a volare per il mondo.

E se vi abbiamo incuriosito, visitate il nostro sito www.arte-diem.org o la nostra pagina facebook https://www.facebook.com/AssociazioneArteDiem/

Vi aspettiamo