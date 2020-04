Auguri nonna Antonia: il messaggio del sindaco Iocca

Il sindaco di Malgesso Giuseppe Iocca scrive alla sua cittadina Antonia Franzetti che domani, 8 aprile, compirà 104 anni. Un traguardo che il primo cittadino vuole ricordare anche se l’emergenza sanitaria costringe a stare distanti:

«Sono qui per portare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale di Malgesso e di tutto il paese, alla dolcissima centenaria della nostra comunità, prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire.

Non c’è dubbio che “auguri per i 104 anni” sia una delle frasi più belle che si possa dire in assoluto. Raggiungere i 104 anni di età è un vero e proprio traguardo della vita, è una vincita contro il tempo dove a vincere, come sempre, è l’amore.

Purtroppo per colpa di questo maledetto virus che ci perseguita, non potrò consegnarglielo di persona il mio augurio, non potrò portarle il mio abbraccio, anzi l’abbraccio di tutta Malgesso. Essendo in prima linea e a contatto con molte persone, ho molta paura di essere causa di contagio e, come avviene con i miei nonni e genitori, cerco di stare il più possibile distante, ma il mio cuore il mio affetto, posso assicurarle, sono accanto a lei.

Festeggiare il suo compleanno dà speranza e soprattutto dà tanta forza per reagire questa sventura; la stessa forza che ha messo lei per superare i tanti eventi tragici che hanno attraversato la storia del nostro paese, per superare tutte le fatiche e avversità che la vita ha posto sul suo cammino.

Festeggiare un compleanno di 104 anni è un’esperienza così forte e così unificante che è meglio non arrivare a mani vuote ed è per questo che le ho voluto portare questo piccolo omaggio floreale.

Lei è un esempio per tutti noi e le prometto che finito questo periodo di quarantena tornerò da lei con la fascia tricolore e che festeggeremo come si conviene in questo giorno di festa. La sua “lunga giovinezza” è per la nostra comunità motivo di compiacimento che attesto con affetto.

Un forte abbraccio

Giuseppe Iocca»