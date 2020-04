Cari insegnanti, come va la scuola in lockdown?

Dopo il questionario rivolto ai genitori, ai quali abbiamo chiesto di raccontare l’esperienza scolastica dei loro figli durante il lockdown, Varesenews torna a interrogare la comunità per raccontare la scuola durante la pandemia. E lo fa questa volta con un questionario rivolto agli insegnanti.

L’obiettivo è quello di capire come sia cambiato il loro lavoro a causa della pandemia, come stiano lavorando per rimanere accanto a bambini e ragazzi e cosa di questa esperienza potrà rimanere per il futuro. Per rispondere a queste domande, basta compilare questo modulo.