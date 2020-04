A Como, partiti i test sierologici

Sono partiti questa mattina, giovedì 30 aprile, i primi prelievi per i test sierologici per la ricerca di anticorpi anti COVID-19 condotti dall’Asst Lariana.

I test consistono in un prelievo di sangue per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus. Hanno la finalità di individuare i soggetti suscettibili di contagio ma anche di procedere ad una progressiva riammissione alle comunità di vita e di lavoro.

La campagna è destinata ai cittadini che sono stati messi in isolamento fiduciario al domicilio da Ats, a seguito di indagine epidemiologica, o dal medico di medicina generale. I test non saranno proposti a pazienti COVID-positivi, per i quali si conferma la necessità del doppio tampone negativo (almeno a 24 ore di distanza), a conclusione della quarantena obbligatoria. Parallelamente, sarà avviato uno specifico programma di screening rivolto agli operatori sanitari.

Sarà la stessa Ats Insubria, sulla base delle informazioni epidemiologiche in proprio possesso o su richiesta del medico curante, che, per il territorio di Como attraverso Asst Lariana, individuerà i cittadini che rientrano nel target indicato per sottoporsi al test. L’adesione è su base volontaria.

Asst Lariana avrà tre punti prelievo rispettivamente a Como (in via Napoleona nel padiglione che ospitava la Radioterapia), a Mariano Comense (al Centro Prelievi del Felice Villa; con percorso separato e ingresso a conclusione degli altri esami; al termine dei prelievi verrà poi effettuata la sanificazione dell’area), a Menaggio (in un tendone che è stato montato appositamente e collocato di fronte alla farmacia ospedaliera).

I prelievi sono iniziati a Como e proseguiranno poi a partire dal 4 maggio. Sulla base degli elenchi che saranno trasmessi da Ats Insubria saranno attivati anche i prelievi a Mariano Comense e Menaggio.

Le indagini nel Varesotto inizieranno da lunedì prossimo. Alla Valle Olona sono arrivati 6000 kit.