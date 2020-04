Coronavirus, a Varese più controlli nel weekend

Più controlli sulle strade, soprattutto nel weekend ormai alle porte.

Resta alta l’attenzione per evitare nuovi contagi da Covid19: domani e dopo, a Varese, si intensificheranno le verifiche delle Forze dell’ordine per il rispetto delle restrizioni rinnovate dal decreto emanato il 1° aprile dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

«Restiamo preoccupati – le parole del vicesindaco di Varese Daniele Zanzi – per la situazione nel nostro territorio. È importante non vanificare tutti i sacrifici che abbiamo fatto fin qui e, per questo, chiediamo un nuovo sforzo ai cittadini. Restate a casa e uscite solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute».

Regione Lombardia ha annunciato oggi lo stanziamento di 500mila euro per i comandi di Polizia Locale del territorio lombardo, proprio per sostenere le maggiori esigenze di controllo.