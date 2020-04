“Fai volare una colomba Admo”. Questo è il titolo della campagna solidarietà di Admo Varese verso gli Ospedali e Protezione Civile del Varesotto.

Anche quest’anno, Admo Associazione Donatori Midollo Osseo, avrebbe dovuto essere presente in una delle piazze della nostra città con i volontari di Admo Varese per proporvi nel nostro stand Pasquale colombe e cioccolatini “due volte buoni “.

Purtroppo , per le ovvie ragioni governative, l’evento è stato annullato e l’Associazione ha aderito alla Campagna di Admo Lombardia “Fai volare una colomba Admo”.

L’iniziativa ha permesso tramite un’area dedicata all’interno del sito web di Admo Lombardia, di donare insieme ad altre Province Lombarde le nostre colombe pasquali ad ospedali, Protezione Civile e persone in difficoltà .

Per la Provincia di Varese, sono stati scelti l’Ospedale di Somma Lombardo “Angelo Bellini” , l’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi e Protezione Civile di Varese.

Seguirà nei prossimi giorni la consegna delle vostre colombe Admo raccolte durante la campagna agli enti indicati. I nostri Volontari e Sostenitori sono stati molto lieti di poter donare una colomba sia per ringraziarli del loro instancabile operato ma anche per lanciare un messaggio: “Admo non si ferma” l’Associazione continua la sua attività di ricerca di potenziali donatori di midollo osseo che potrebbero salvare una vita.

«Ringraziamo i volontari Admo Varese e Admo Lombardia per l’impegno nel consegnare e gestire le colombe già prenotate anticipatamente a questa difficoltà che ha coinvolto tutti. Le donazioni ricevute, nel caso sorpassino le quantità di colombe a disposizione, verranno comunque impiegate per altre future iniziative in collaborazione con Admo!, spiegano Fabrizio Picarelli e Alessio Soffitto, referenti Admo Varese.