In Canton Ticino scende il numero dei contagi e dei decessi

Scende il numero di contati e decessi in Canton Ticino dove si registrano 5 nuovi decessi e 8 nuovi contati legati al Covid19.

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) e l’Ufficio del Medico cantonale comunicano infatti, che in Ticino, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati registrati 5 nuovi decessi legati al COVID-19, raggiungendo un totale di 311.

I nuovi casi di contagio registrati sono 8, per un totale di 3.169 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 188 persone: 154 in reparto e 34 in terapia intensiva, di cui 25 intubate.

Dall’inizio della pandemia, sono state dimesse dalle strutture sanitarie 709 persone, 5 delle quali nelle ultime ventiquattro ore.