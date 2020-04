La “impresa” degli scout di Busto è dedicata alla Croce Rossa

Con la primavera arriva, per gli scout, il momento della “impresa”, per chi sta vivendo il periodo del Noviziato. Un momento molto sentito e che nel 2020, come ogni altra cosa, deve essere ripensata.

«Quest’anno ci siamo trovati in una situazione abbastanza insolita dato che non potevamo fare più alcuna attività, così abbiamo deciso di portare avanti la nostra impresa ognuno da casa propria» spiegano gli scout del Busto Arsizio 3 (la foto, d’archivio, risale ovviamente al periodo pre-Coronavirus, ndr).

«In un primo tempo abbiamo pensato a chi in questo difficile periodo avesse più bisogno di un aiuto e chi ora come ora ne ha più di chi il bene lo sta facendo come lavoro. Così abbiamo contattato la Croce Rossa di Busto Arsizio chiedendogli di cosa avessero bisogno e grazie a GoFoundMe, una piattaforma molto sicura con cui si possono creare raccolte fondi, ne abbiamo creata una al fine di aiutare la Croce Rossa locale. Le donazioni raccolte saranno destinate all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), affinché gli operatori possano continuare a svolgere attività in completa sicurezza per loro e per la popolazione».

La campagna è partita il 21 marzo e l’obbiettivo iniziale era di 1500 euro («modesto»), «ma visto le numerose donazioni e il superamento di esso dopo solo due giorni, abbiamo deciso di cambiarlo aumentandolo a 4000 euro». La campagna proseguirà poi ancora fino al 1° maggio (si può contribuire qui).

«La nostra “impresa” si compone però anche di un’altra parte. Vogliamo portare avanti questa iniziativa tramite la pubblicazione di diversi contenuti sui social, così da tenere compagnia e strappare un sorriso anche ai nostri “fratellini e sorelline” più piccoli che sono costretti, come tutti noi, a passare le loro giornate stando a casa».

La campagna AGESCI Lombardia: www.lombardia.agesci.it/scout-agains-corona/

