“Nido e infanzia: siamo pronti a ripartire”

I primi a tornare in classe saranno i bimbi della fascia 0 – 6 anni. Il Comune di Varese sta lavorando per la ripartenza del settore “Servizi Educativi” identificando gli step che andranno seguiti.

Nelle ultime ore, oltre alla riunione di coordinamento con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e a quella con gli operatori del settore cittadini, l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio ha incontrato anche i rappresentanti dei genitori.

«Da parte nostra – spiega Dimaggio – siamo pronti a ripartire anche già dalle prossime settimane. Certo, dobbiamo attendere le indicazioni di Governo, Regione e delle autorità sanitarie, ma comunque, per nido e infanzia, già da ieri è attiva la didattica a distanza. Per tutti gli altri stiamo lavorando con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma teniamo aperte tutte le possibilità, compresa, ovviamente, quella dei centri estivi. Dalla riunione con Anci è emerso un piano per l’infanzia, un documento di coordinamento col quale i Comuni hanno chiesto a Roma tutte le indicazioni necessarie e i dispositivi da mettere in atto per assicurare la ripartenza».

Per quanto riguarda invece la cabina di regia cittadina dei Servizi educativi, attorno a un tavolo virtuale pensato e guidato da Palazzo Estense si sono seduti i dirigenti degli Istituti scolastici, i referenti delle scuole dell’infanzia parificate e poi ancora pedagogisti, pediatri, parrocchie e l’assessorato allo Sport.

Tre i principali punti di riflessione: le attività ricreative estive e la loro possibile attivazione, con una stretta collaborazione con le parrocchie varesine per una comune messa a disposizione dei relativi spazi; la riapertura appena possibile dei servizi per la fascia 0-6 anni; la prospettiva di riaprire le altre scuole e i relativi servizi parascolastici a settembre, nell’ottica di una scuola diffusa e sempre più condivisa da tutto il territorio.

Per queste ultime due sono allo studio misure specifiche, come le attività in piccoli gruppi con un rafforzamento del rapporto educatore-bambini e la destrutturazione degli spazi, per consentire un adeguato distanziamento sociale.

La videoconferenza con i genitori ha visto intervenire un centinaio di rappresentanti, cui sono state spiegate le diverse opzioni prese in considerazione dall’Assessorato. Ai genitori degli alunni di nidi e scuole dell’infanzia sono poi stati distribuiti anche dei particolari questionari, il cui scopo è di comprendere le reali necessità delle famiglie, così da rispondere al meglio ai bisogni presenti.

Da ultimo, sul tema servizi parascolastici, il Comune di Varese ha prorogato la scadenza delle iscrizioni: per aderire le famiglie avranno tempo fino a lunedì 25 maggio.

Per i bambini che iniziano la classe prima della scuola primaria e per chi non fosse già iscritto, è necessario iscriversi alla refezione curriculare per i giorni di rientro, mentre, per tutti, è possibile iscriversi agli altri servizi parascolastici (prescuola, doposcuola, post-scuola e refezione giornaliera). Le iscrizioni andranno fatte online sul portale www.comunevarese.ecivis.it. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo rette.educativi@comune.varese.it.