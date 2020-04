Il notiziario per bambini è sulla Liberazione

“Il 25 aprile festeggiamo la Liberazione!”

“Dal coronavirus?”, chiede Fortunello.

“No, per quella ci vorrà ancora un po’ di tempo – spiega l’attrice Marina De July al suo pupazzo – Festeggiamo la liberazione dalla dittatura”.

Così la settima edizione del notiziario per bambini “Il tg di Fortunello” diventa l’occasione per spiegare ai più piccoli il senso di questa ricorrenza nazionale.

Come sempre Fortunello, il gatto monello, spiega ai bambini concetti importanti quali libertà, dittatura, resistenza, facendo riferimento a contesti familiari ai bambini e alla situazione particolare che stiamo vivendo.

La nuova puntata del tg è stata appena pubblicata, dopo lo speciale tributo a Louis Sepulveda, sul canale YouTube dell’attrice e sui canali social di Fortunello. Appuntamento a sabato pomeriggio per un’altra storia e a lunedì 27 per il prossimo notiziario.