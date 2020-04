Patti Smith, Sting, Vasco Rossi: il Concertone del Primo Maggio è in tv

Quest’anno non ci saranno manifestazioni nelle piazze e cortei per le strade ma sarà comunque una giornata importante per ricordare i diritti e i valori del mondo del lavoro. In un momento storico così difficile, il Primo Maggio assume un valore ancora più importante e i sindacati, così come le associazioni e diverse realtà hanno organizzato diversi momenti virtuali per commemorare la Festa dei Lavoratori.

Cigl, Cisl e Uil hanno lanciato lo slogan più che attuale “Lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”. Il protrarsi dell’emergenza del Covid19 non permetterà di realizzare il tradizionale Concertone in Piazza San Giovanni ed è stata annullata la manifestazione nazionale prevista quest’anno a Padova ma gli appuntamenti saranno sul web. «È importante che il lavoro resti protagonista anche e soprattutto in occasione di questo primo Maggio – affermano Cgil, Cisl e Uil – perché il lavoro è la leva fondamentale per restituire una prospettiva credibile per il futuro del nostro Paese e di coloro che rappresentiamo».

I tre leader sindacali Landini, Furlan e Barbagallo parteciperanno il Primo Maggio in diretta alle 12.20 su Rai Tre ad uno speciale del Tg3 sui temi del lavoro, della ripresa produttiva e dell’emergenza sanitaria.

In serata i tre leader parteciperanno sempre su Rai Tre, al grande evento musicale condotto in diretta TV dal Teatro Delle Vittorie a Roma, in programma dalle 20.00 alle 24.00, realizzato dalla Rai e promosso da Cgil, Cisl, Uil con collegamenti, riflessioni e testimonianze sul lavoro e tanti ospiti musicali che suoneranno dal vivo selezionati da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli.

Durante la serata si alterneranno i contributi di Patti Smith, Sting, Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, oltre a Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Per rendere al massimo la qualità delle performance artistiche, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dall’emergenza sanitaria in corso, i live verranno realizzati principalmente alla sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) oltre che in altre location sparse per l’Italia e prescelte direttamente dagli artisti. Si uniranno all’evento anche i quattro vincitori di “Primo Maggio Next”, il contest organizzato da iCompany e dedicato ai nuovi artisti: la cantautrice Ellynora di Roma con il suo brano “Zingara”, la cantautrice Lamine di Roma con “Non è tardi“, il cantautore Matteo Alieno di Roma con “Non mi ricordo” e il cantautore Nervi di Firenze con “Sapessi che cos’ho”.

ALTRE INIZIATIVE

Venerdì sera, su la 7, verrà trasmesso il docu-film di Giorno Testi dedicato all’Uno Maggio Libero e Pensante che si svolge a Taranto. L’appuntamento è in seconda serata, alla conclusione di Propaganda Live e vedrà testimonianze di Capossela, Pelù, Elio Germano, Zerocalcare, Brunori Sas, Niccolò Fabi, Negramaro, Elisa. «Taranto è diventata l’emblema di una contraddizione che ci portiamo dietro da anni e che ora coinvolge il mondo intero. Noi tarantini conosciamo bene la contraddizione della scelta tra il diritto alla vita e il diritto al lavoro. Oggi il dramma di Taranto è su scala mondiale», dice Michele Riondino, insieme a Roy Paci e Diodato, direttori artistici della manifestazione. L’Uno Maggio Libero e Pensante sarà anche l’occasione per esprimere solidarietà concreta per chi non ha diritto alla cura, con una raccolta fondi a favore di Emergency.

Pesaro Città della Musica Unesco celebra la Festa del Lavoro con un evento online di solidarietà, che sostiene la raccolta fondi SOS Pesaro. Una maratona di 30 esibizioni di musica, teatro, lettura e letteratura, che si aprirà e si chiuderà simbolicamente al Teatro Rossini, luogo cardine della cultura cittadina. Appuntamento venerdì primo maggio, dalle 16 alle 19, in diretta sulla pagine Facebook del Comune di Pesaro e Pesaro Cultura, e dal gruppo Casa Pesaro. Partecipano per la classica, esibizioni di: Nicola Alaimo, Marco Mencoboni, Filarmonica Gioachino Rossini, Gioachino Orchestra, Orchestra Olimpia, Orchestra Sinfonica Rossini, WunderKammer Orchestr. E poi: Container 47, Gastone, Kwertcha, Lucy Anne, Maria Antonietta, Oggi Johnny, Orange Lem, Soria, Soviet Soviet, Tante Anna, Telios De Lorca, Turbopeluches.