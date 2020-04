Rette sospese da marzo e mensa gratuita per febbraio

Inviata oggi, 14 aprile, ai genitori con i figli iscritti a nidi, materne o servizi parascolastici del Comune di Varese una lettera firmata dall’assessora Rossella Dimaggio, per comunicare alle mamme e i papà le misure a sostegno delle famiglie “in questo momento di emergenza sanitaria e di incertezza sociale“.

AZZERAMENTO RETTE DA MARZO

La Giunta di Palazzo Estense ha deliberato l’azzeramento dei costi per i servizi educativi, scolastici e parascolastici relativi al mese di marzo appena conclusosi. “Questo azzeramento delle rette varrà fino al termine dell’emergenza, e comunque fino a quando non sarà possibile riattivare tutti i servizi educativi ordinari”, si precisa nella lettera.

MENSA GRATIS A FEBBRAIO

Nulla sarà dovuto per i pasti consumati a febbraio nelle scuole dell’infanzia comunali, statali, nelle mense delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali. Ciò grazie ad un contributo del Ministero delle Politiche Agricole già ottenuto dal Comune di Varese per aver investito nelle mense biologiche (il benefit, previsto per il mese di aprile, è stato anticipato a marzo per consentirne la fruizione). Tale contributo prevede che parte dello stesso venga utilizzato per supportare le famiglie nel far fronte al costo della mensa.

SCONTO RETTA DI FEBBRAIO

Inoltre, per quanto riguarda il mese di febbraio, la Giunta ha deciso di applicare uno sconto tra il 21 e il 25% sulle quote fisse in rapporto ai giorni di mancata effettuazione dei servizi, compresi il prescuola e il doposcuola (le scuole sono state chiuse il 24 febbraio scorso). Gli sconti riguarderanno pertanto gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali e anche i servizi parascolastici di prescuola e doposcuola presso le Scuole primarie statali della città.

“Questo intervento, unitamente al sostegno da parte delle educatrici ai bambini disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado e al prezioso materiale multimediale reso disponibile dalle educatrici comunali e insegnanti statali (disponibile a questo link) è il segno concreto della vicinanza dell’Amministrazione ai propri cittadini ed in particolare alle famiglie che si stanno occupando con non poche difficoltà, dei propri bambini in questo periodo di mancanza dei servizi – scrive l’assessora Dimaggio ai genitori – Unendoci in un comune virtuale abbraccio, nella certezza che #andràtuttobene”.