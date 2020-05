Approvato il piano industriale di Accam

L’Assemblea dei soci di Accam ha approvato con una larga maggioranza (il 68% delle quote societarie) il piano industriale presentato nelle settimane scorse dal presidente Angelo Bellora. A favore due grandi comuni soci come Busto Arsizio e Gallarate mentre Legnano (attualmente senza una giunta e ancora guidata da un commissario) si è astenuta.

L’unica modifica richiesta e apportata al piano presentato nella scorsa assemblea dei soci riguarda le eventuali fideiussioni che verranno richieste ai comuni soci per coprire le gravi perdite accumulate dalla società in seguito al grave incendio che ha colpito l’impianto di termovalorizzazione di Borsano e a causa del quale si è reso necessario un lungo stop. I comuni hanno chiesto e ottenuto che la decisione in merito a tale impegno di spesa venga sottoposto ai rispettivi consigli comunali.

Qui l’articolo che spiega il piano industriale approvato lo scorso 30 aprile