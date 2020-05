Camera di commercio, bando da 140mila euro per il settore agricolo

Un bando da 140mila euro è stato aperto quest’oggi dalla Camera di Commercio di Varese: un pacchetto di contributi a disposizione di micro, piccole e medie imprese della provincia che sono attive nel settore dell’agricoltura.

Le risorse messe a disposizione dall’ente camerale sono aumentate in questo 2020 per favorire la ripartenza e sono articolate in modo diversificato: si va dai contributi destinati all’acquisto di macchine, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione a quelli per acquisire programmi informatici, fino ai progetti di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. Non mancano poi i contributi per aiutare le imprese nelle spese di sottoscrizione di polizze annuali e di acquisto o installazione di soluzioni per la protezione delle colture.

Il supporto negli investimenti legati alla produzione agricola primaria si traduce in contributi fino a un massimo di 3mila euro per l’abbattimento del 40% dei costi d’acquisto relativi a un investimento minimo di mille euro. Contributi che salgono al 60% (e fino a 4.500 euro) della spesa nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori.

Passando invece alla misura denominata “trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, il contributo è anche in questo caso di un massimo di 3mila euro per l’abbattimento del 40% dei costi d’acquisto relativi a un investimento minimo di mille euro.

Il contributo sale invece al 50% delle spese effettuate e fino a una spesa di mille euro, per la misura “Coperture assicurative e strumenti di difesa”. Tutte le informazioni e le indicazioni per la presentazione online delle domande sono disponibili sul sito della Camera di Commercio varesina: dopo l’accesso al portale www.va.camcom.it è necessario accedere all’area “Contributi” e da lì a quella per l’Agricoltura.