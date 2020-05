Cimiteri aperti con l’orario estivo

Da lunedì 25 maggio, i cimiteri di Legnano saranno aperti seguendo il tradizionale orario estivo

(normalmente in vigore fino al 30 settembre). Per il Monumentale: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, martedì, sabato e festivi orario continuato dalle 8 alle 18. Per il cimitero Parco: da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato e festivi dalle 8 alle 18.