Cresce poco il contagio, ma ancora 18 morti in provincia di Varese

Dieci casi in più in provincia di Varese nelle ultime 24 ore: salgono a 2715 i positivi accertati in totale dall’inizio dell’emergenza. Rispetto ai giorni scorsi il trend di crescita è minore, ma influisce anche il dato del numero di tamponi effettuati (13mila).

In totale sono 533 i nuovi positivi registrati in Lombardia, per un totale di 77.022. In termini assoluti l’aumento più significativo viene dalla provincia di Milano (+249, di cui 115 nel Comune di Milano).

I decessi totali nelle ultime 24 ore sono stati 376 in Lombardia, 18 in provincia di Varese

Gli altri numeri:

– in terapia intensiva: 545 (-18)

ieri: 563 (-42)

l’altro ieri 605 (-29)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.529 (-99)

ieri: 6.628 (-206)

l’altro ieri 6.834 (-286)

– i tamponi effettuati: 403.702 (+13.058)

ieri: 390.644 (+13.701)

l’altro ieri 376.943 (+11.048)

– i dimessi: 52.356 (+320)

ieri: 52.035 (+869)

l’altro ieri 51.166 (+819)

