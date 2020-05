Coronavirus, il vicesindaco replica a Pinti sulla ripartenza

“L’accesso a luoghi sensibili come parchi e giardini sarà consentito a piedi e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza: i cittadini dovranno andarci da soli, a distanza e indossando dispositivi di protezione. L’utilizzo dell’automobile è consentito solo per motivi di lavoro, di salute o per visite a parenti. Niente svago, quindi, in macchina. Anche perché, come anche l’Amministrazione ha subito chiarito dopo la riunione del Centro operativo di ieri, non siamo davanti a un ‘liberi tutti’”.

Il vicesindaco di Varese Daniele Zanzi replica così alle parole del consigliere comunale Marco Pinti sull’applicazione delle nuove misure previste in città da lunedì prossimo.

“Mi dispiace per il consigliere Pinti, sempre pronto a polemizzare sul nulla o a riportare solo parte dei pensieri altrui. Evidentemente non ha altri appigli. Nel merito ho già chiarito la mia posizione in risposta a un articolo di un giornale online (non Varesenews, ndr), che aveva dato un’informazione lacunosa. Il Pinti, che sarà ricordato in Consiglio comunale solo per la sua verve umoristica e non certo per quello che ha fatto o proposto, farebbe piuttosto bene a pensare alla reale e pesante inadeguatezza, carica di conseguenze, espressa dai suoi sodali che hanno gestito questa emergenza a livello regionale”.