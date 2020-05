“Dall’emergenza Coronavirus danni gravissimi all’ambiente che pagheremo a caro prezzo”

Del Coronavirus è stato analizzato e discusso ogni aspetto: quello sanitario, quello delle sofferenza che ha provocato e della crisi economica che ha spalancato ma il Consigliere regionale M5s Roberto Cenci con un suo intervento ha voluto porre un altro aspetto cruciale: quello delle conseguenze sull’ambiente.

«Dei danni che il coronavirus sta provocando all’ambiente si parla troppo poco – spiega Cenci -. Eppure non sono da poco».

Secondo il consigliere M5s i rischi per l’ambiente arrivano da tre fronti principali: «Il primo è quello dell’uso della plastica e della gomma che stiamo facendo per proteggerci – spiega -. Pensare alla protezione è importante ma ci possono essere tanti modi di farlo. Purtroppo sta prevalendo quello di usare prodotti monouso di plastica che inevitabilmente finiranno nei fiumi, nei laghi e nei mari e dobbiamo tenerlo ben presente».

Il secondo rischio secondo Cenci proviene dai prodotti che si usano per sanificare: «dal lavaggio delle mani a quello delle strade sappiamo che vengono usati prodotti altamente inquinanti che finiscono nel suolo, nelle acque profonde e nei depuratori compromettendo l’ambiente. Anche su questo bisognerebbe agire con delle alternative».

Infine, c’è il capitolo degli inceneritori: «negli ospedali e nelle case dei malati si producono rifiuti che non possono essere differenziati e finiscono direttamente negli inceneritori che bruciano quindi un’infinità di prodotti».

La somma di tutto questo, secondo Cenci, è un qualcosa che deve destare allarme: «tutto si traduce in una pressione negativa per l’ambiente. Nessuno ne parla ma ci saranno danni enormi all’ambiente che pagheremo nel prossimo futuro e queste va tenuto sempre di più in considerazione per agire in modo diverso».