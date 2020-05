A Laveno torna il mercato, “C’è voglia di ripartire”

La vie del centro si sono riempite di bancarelle. Dopo più di due mesi il mercato di Laveno Mombello è tornato quasi al completo, con bancarelle di alimentari ma anche di abbigliamento e utensili per la casa. Un primo segnale verso il ritorno alla normalità, seppur siano state adottate tutte le misure di sicurezza e non si è visto il solito via vai del martedì mattina.

Il mercato ha occupato Piazza Vittorio Veneto e le vie limitrofe. Sono stati predisposti due soli accessi all’area, per permettere ai volontari della Protezione Civile di controllare il flusso di ingressi e misurare la temperatura corporea ai cittadini. Presente anche la Polizia Locale, per controllare l’area e intervenire in caso di problemi. La situazione però, è parsa fin da subito tranquilla e il numero di presenti contenuto rispetto alle previsioni.

Una nota positiva dal punto di vista dalle sicurezza, meno da quello dei commercianti che hanno ripreso a lavorare dopo due mesi di lockdown. Le bancarelle sono distanziate tra loro e in molte hanno esposti cartelli che ricordano di tenere un metro di distanza tra clienti e gel igienizzanti.

«L’importante è ripartire. Oggi non ci sono molti clienti, spero che nelle prossime settimane andrà meglio. Le persone hanno voglia di uscire, ora c’è ancora timore», spiega un commerciante di abbigliamento. «Non mi lamento, la clientela è tornata», racconta invece un’altra ambulante del mercato. «Siamo positivi», spiega invece il fruttivendolo, «Noi non ci siamo mai fermati e ora vediamo tornare qualche cliente in più».

Intanto per vie del paese iniziano a vedersi i primi clienti seduti ai tavolini dei bar, le pizzerie si stanno attrezzando per poter riaprire e i negozi hanno la saracinesca alzata. Domani riaprirà anche la biblioteca per il servizio di prestito. Primi segnali verso la normalità.