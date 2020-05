L’ospedale di Varese sperimenta il plasma autoimmune nei pazienti Covid

L’Ospedale di Circolo di Varese è stato inserito tra i centri che partecipano ad uno studio nazionale sull’utilizzo del plasma iperimmune donato da pazienti guariti dal Covid-19.

Il Prof. Paolo Grossi, Direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale di Circolo di Varese e Docente all’Università dell’Insubria di Varese, è stato chiamato a far parte del Gruppo di coordinamento di questo studio insieme al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Prof. Franco Locatelli, al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Dott. Silvio Brusaferro, al Direttore Generale di AIFA, Dott. Nicola Magrini, al Direttore delle Malattie Infettive di Pisa, Prof. Francesco Menichetti, e al Direttore dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Prof. Giuseppe Ippolito.

In particolare, il professor Grossi dovrà avviare un’indagine “randomizzata” ( cioè non a tappeto) su una fascia di pazienti ancora allo stato iniziale: « Pensiamo a pazienti che arrivano con un quadro importante ma dove non si è verificata la grave risposta infiammatoria – spiega il professor Grossi – L’intervento precoce poggia proprio su una diagnosi tempestiva e un intervento precoce. Gli anticorpi neutralizzanti andrebbero ad ostacolare la replicazione virale nella fase in cui essa è massima, nel tentativo di contenere lo sviluppo dell’infezione e le sue conseguenze sull’organismo, prima fra tutte la potente reazione infiammatoria che è la causa della maggior parte dei ricoveri in terapia intensiva di questi pazienti».

Sul piano operativo, l’autorizzazione a procedere con questo studio significa innanzitutto individuare tra tutti i pazienti guariti dal Covid-19 quelli con le caratteristiche che li rendono idonei a donare e che siano consenzienti. Tra questi, bisogna poi selezionare i pazienti che hanno sviluppato un titolo anticorpale neutralizzante sufficiente. Il plasma donato viene quindi opportunamente trattato e conservato, pronto ad essere utilizzato sui pazienti che dovessero rientrare nella fattispecie prevista dallo studio.

«Questo Steering Comittee è stato costituito per affinare un protocollo di studio redatto all’Ospedale di Pisa al fine di renderlo applicabile in maniera uniforme e coerente su tutto il territorio nazionale. – spiega il Prof. Grossi – Il Comitato Etico dello Spallanzani di Roma e l’AIFA hanno valutato e autorizzato la proposta che ora può diventare operativa in tutti gli Ospedali italiani coinvolti. Per la Lombardia, accanto all’Ospedale Sacco, al Policlinico di Milano e all’Ospedale di Monza, non poteva mancare l’Ospedale di Circolo di Varese».

L’obiettivo di questo studio è dunque quello di dimostrare l’efficacia della terapia con plasma iperimmune nell’infezione da Sars-CoV-2: «A tale proposito, in base ai primissimi riscontri, mi sento di essere ottimista, ma solo i dati rilevati con questo studio potranno confermare l’efficacia di questa terapia, il cui principio di base è già stato ampiamente applicato nella storia della medicina per debellare le infezioni, generalmente con successo, anche se non sono mancati casi in cui non si è rivelato efficace, come successo ad esempio per Ebola: con quel tipo di virus il plasma iperimmune non ha sortito gli effetti sperati. Ecco perchè è determinante condurre questo studio».