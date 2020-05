Riprende il mercato di Angera ma solo per gli alimentari

Dal 7 maggio riprenderà il mercato settimanale di Angera, ma solo per i generi alimentari.

Il perimetro dell’area sarà delimitato con una sola entrata situata vicino alla fontana in via Volta e una sola uscita su viale Ungheria in fondo al campo da calcio.

La Polizia locale e la Protezione civile avranno l’incarico di controllare gli ingressi e il rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento. All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea di tutti gli utenti e potrà entrare solo una quantità di persone doppia rispetto al numero di banchi.