San Vittore, il messaggio del sindaco

In occasione della festa di San Vittore, Patrono di Varese la cui ricorrenza è oggi, 8 maggio, il sindaco Davide Galimberti ha rivolto un messaggio a tutta la cittadinanza.

«Comunità, solidarietà, responsabilità. In questa giornata particolare in cui celebriamo il nostro Santo Patrono Vittore – le parole del sindaco – voglio ringraziare tutti i varesini per i comportamenti responsabili che hanno assunto in questi mesi e che, sono sicuro, continueranno ad assumere fino a quando non saremo definitivamente fuori dall’emergenza. Convivere con un virus come questo, infatti, non è solo una questione di comportamenti privati, ma anche un grande lavoro di comunità. Oggi San Vittore ce lo ricorda. Non avevo ancora avuto occasione di dirlo, ma sono molto orgoglioso della nostra comunità. Questa giornata ci ricorda l’importanza di essere una città unita, per affrontare al meglio le sfide che stiamo vivendo».