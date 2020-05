Solo notizie per sorridere: è il Tg Zattera

Il Tg Zattera che ha debuttato nel pomeriggio di venerdì scorso (22 maggio) diventa il nuovo appuntamento fisso promosso da Progetto Zattera Teatro per i piccoli cittadini, stufi delle solite catastrofi elencate in televisione e desiderosi di scoprire nuovi spunti per sorridere.

Eh sì, perché il Tg Zattera propone solo notizie per sorridere, raccolte anche tra i piccoli spettatori che possono inviare messaggi vocali o piccoli contributi scritti.

Ad esempio partendo da alcuni esempi di street art, l’invito a disegnare sul cemento, riflessioni sulla riduzione dell’inquinamento o cadute (divertenti) in bicicletta.

La prossima edizione, in diretta Facebook, è in programma per venerdì 29 maggio alle ore 19.

Questa settimana la compagnia di Martin stigol e Noemi Bassani propone ai bambini anche altri due appuntamenti online.

Giovedì 28 maggio, alle ore 18 nuova lezione del corso di Teatro per adolescenti.

Nella mattinata di venerdì 29 maggio invece, alle ore 10, in diretta sulla pagina Facebook di Progetto Zattera andranno “in onda Pillole di Fisica sognante”