Thinking Varese, partenza “col botto” per gli incontri on line

E’ stato un grande successo la prima versione on line degli incontri di Thinking Varese, che da anni animano il programma dell’Ordine degli architetti di Varese.

Erano più di 600 gli iscritti e oltre 500 i partecipanti effettivi all’incontro, «Il 20 per cento dei quali collegati da fuori provincia di Varese, che salutiamo e ringraziamo in particolare» ha sottolineato il presidente dell’ordine degli architetti Elena Brusa Pasquè, che presentava l’opera dello studio Mide, giovani architetti veneti che hanno già diversi importanti progetti nel loro carnet: da case private a progetti di edilizia pubblica, alle aziende.

Fabrizio Michielon e Sergio De Gioia hanno raccontato sulla piattaforma Gotomeeting i loro più significativi progetti: dalla “casa nel pioppeto” – affascinante mix di calcestruzzo e legno, aperto a grandi vetrate nel mezzo di un bosco di pioppi – al capannone anni 50-60 – una struttura che è un vero classico anche delle nostre provincie – trasformato in stabilimento show room di un calzaturificio di alto livello.

«Un capannone che è una vera icona del genere in Veneto e in Lombardia, noi eravamo entusiasti di poterci lavorare – ha sottolineato Sergio di Gioia a proposito di quest’ultimo progetto – Il cliente è rimasto un po’ perplesso al nostro entusiasmo, ci ha considerati un po’ matti, probabilmente. Ci disse “ A dire il vero, so di avere fatto un affare, l’ho pagato pochissimo, ma so anche che è una schifezza”. Per noi è stata invece una sfida splendida»

Nel loro carnet però la cifra che li ha contraddistinti, e ha stimolato la loro passione fin dall’inizio del lavoro dello studio, è stata la partecipazione a concorsi pubblici. «Il nostro più bel ricordo è stata la vittoria del concorso per il progetto della scuola di musica di Viadana, uno dei primi concorsi cui abbiamo partecipato – ha ricordato Fabrizio Michielon – Purtroppo non ha avuto alcun seguito, come spesso capita nei concorsi pubblici.. Ora abbiamo vinto quello per il teatro di Albignasego, speriamo in una conclusione migliore».