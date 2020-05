Torna il popolo nelle chiese, tra gioia e cautele

Mentre l’Italia si affannava a parlar di regole per i parrucchieri e i ristoranti, un po’ in sordina anche le chiese hanno riaperto alle celebrazioni di popolo. Un momento atteso da molti fedeli e che anche la Cei (oltre all’Ucoi, l’unione delle comunità musulmane) aveva sollecitato, con toni che avevano anche causato qualche distinguo anche tra i credenti.

La riapertura alle celebrazioni è avvenuta sulla base delle norme, per evitare eccessiva concentrazione di persone. Per essere un lunedì mattina, non sono mancati i fedeli: le foto (della lettrice Alessandra Castelli) della prima messa con popolo nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Gorla Minore, ad esempio, mostrano molte persone sulle panche, erano presenti una sessantina di fedeli.

«Posti a sedere distanziati, ogni posto è stato sanificato prima dell’inizio della funzione» raccontanod a Gorla. Come sempre, i volontari sono centrali nella vita della comunità religiosa: sono loro che si sono occupati di “allestire” la chiesa, con cartellini ben evidenti che illustrano i posti in cui sedersi per mantenere le distanze. In altre località la rete di volontari delle parrocchie si era già attivata nelle settimane scorse per un altro luogo, a metà tra sfera civile e religiosa: i cimiteri. A Gallarate ad esempio i volontari hanno vigilato sulle aperture (un giorno a settimana per ciascuno, il sabato tutti) dei cinque cimiteri cittadini.

In altre chiese invece – ad esempio a Giubiano di Varese – sono stati invece indicati i posti dove non sedersi. In ogni caso, ovunque sono presenti indicazioni sui comportamenti individuali da tenere. A Giubiano viene richiesta anche la prenotazione, mentre in altre chiese si va “a esaurimento”: la prova vera arriverà probabilmente domenica prossima.

Il blocco delle celebrazioni religiose di popolo riguardava fino a ieri, ovviamente, tutte le comunità religiose: quella cattolica, ma anche quelle protestanti, i cristiani copti e l’Islam. I musulmani, in particolare, hanno inaugurato in periodo di lockdown il mese sacro di digiuno del Ramadan, tra appelli alla responsabilità e rinuncia ai momenti comunitari, che sono comunque importanti per le comunità islamiche, anche se la dimensione individuale della preghiera ha un valore maggiore rispetto a quella della celebrazione.