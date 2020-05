Ultimo weekend di ciclabili chiuse, da lunedì si riapre

Le piste ciclabili del Lago di Varese, di Comabbio e della Valle Olona riapriranno da lunedì 11 aprile. Lo conferma il presidente della Provincia, Emanuele Antonelli, che nelle prossime ore renderà ufficiale il provvedimento.

La decisione è stata presa dopo la falsa partenza di settimana scorsa quando era stata annunciata la riapertura a partire dal 4 maggio, salvo poi fare dietrofront per le proteste di alcuni sindaci preoccupati del rischio di affollamenti. Situazione differente invece per la Valle Olona dove invece erano parecchi i primi cittadini a favore della riapertura.

Matteo Sambo, sindaco di Buguggiate, si fa portavoce dello sparuto gruppo di primi cittadini che rimangono contrari alla riapertura: «Credo che la situazione non sia affatto cambiata rispetto a 6 giorni fa. Noi non siamo assolutamente in grado di garantire il controllo ed evitare assembramenti. Io non sono d’accordo che la ciclabile venga riaperta e chiedo alla Provincia di mettere in campo tutti gli uomini e i mezzi per verificare che vengano rispettate le regole per limitare il contagio. Chiamino i Carabinieri forestali o chi vogliono considerato che noi come comune di Buguggiate potremmo mobilitare solo la protezione civile che però non è una forza pubblica».

Si ricorda che i tratti interessati sono la ciclabile del lago di Varese, il collegamento con la ciclabile del lago di Comabbio e la ciclabile lago di Comabbio nei comuni di Varese, Gavirate, Ternate, Bardello, Biandronno, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Azzate, Comabbio, Mercallo dei Sassi, Varano Borghi e Vergiate; La ciclabile dell’Olona nei comuni di Olgiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Castelseprio, Solbiate Olona, Castiglione Olona e Lonate Ceppino; I tratti di ciclabile in corrispondenza della SSPP n. 52 e n. 49 nei comuni di Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino e Besnate.

Per quanto riguarda invece le piste ciclabili della Valcuvia la Comunità Montana Valli del Verbano sta valutando se aprirle già da questo weekend. La decisione sarà presa nelle prossime ore.