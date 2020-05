Roberto Fontana, appassionato di passeggiate sui sentieri, ha scattato una foto bellissima ad un giovane capriolo, postata nel gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto”.

Ecco il suo racconto:

In questi giorni sto camminando regolarmente (beh, questo non è una novità) e come la situazione impone, da solo, evitando zone frequentate (e anche questo non è una novità) e restando nel circondario, dove una fitta ragnatela di sentieri permette – a chi li conosce – di camminare a sfinimento senza incontrare praticamente anima viva. Beh quasi… perchè ad un certo punto ho notato due occhi che mi osservavano, mi sono immediatamente immobilizzato e abbassato; fortuna vuole che oggi volevo anche scattare qualche fotografia ed ero già con la macchina fotografica tra le mani. Il capriolo non mi perde di vista ma non sembra impaurito.. provo ad avvicinarmi molto lentamente sfruttando la copertura di piante e fogliame (lui comunque mi vede benissimo!). Scatto qualche foto e giro pure un piccolo video, dopo di che con alcuni balzi, ma senza paura, si allontana. Uno spettacolo della natura!

Preferisco non indicare la zona esatta ma siamo in territorio di Somma Lombardo in uno dei punti del Grande Anello Verde Sommese tracciato da CAI Somma Lombardo e Andrea Zanardi.