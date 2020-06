Black lives matter arriva a Varese

Arriva anche a Varese Blacklivesmatter, il flash Mob per manifestare contro il razzismo istituzionale e le barbarie discriminatorie in tutto il mondo, in unione all’ondata di proteste globale seguita alla morte di George Floyd.

La manifestazione, organizzata dal Pd Provinciale Varese che ha creato anche l’evento Facebook, si terrà in piazza Monte Grappa alle 17 di sabato 4 luglio.

Naturalmente, segnalano gli organizzatori, la manifestazione “sarà eseguita nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale e delle norme di sicurezza prescritte”.