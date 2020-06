Ai comuni del Varesotto 1,7 milioni di euro per i centri estivi

Centri estivi: dal governo arrivano contributi per quasi 20 milioni di euro ai comuni della Lombardia dei 135 stanziati a livello nazionale.

Una cifra che, declinata a livello provinciale, significa 1 milione e 683mila euro per i comuni del Varesotto.

«Dalla settimana scorsa è arrivato il via libera per l’istituzione dei cosiddetti centri estivi in cui finalmente i bambini più o meno piccoli e i ragazzi potranno tornare a vedersi, giocare insieme, respirare quella socialità che tanto è mancata in questi mesi di chiusura – spiega il deputato M5S Olgiati -. Per sostenere queste attività il Governo ha stanziato, all’art. 105 del decreto rilancio, una cifra pari a 150 milioni di euro sul fondo per le Politiche della famiglia».

Di questi 150 milioni 135 saranno destinati per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; altri 15 per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori. Nei giorni scorsi ANCI nella sua conferenza unificata ha dato l’intesa al riparto dei fondi per i centri estivi.

Nel Varesotto l’impatto maggiore sarà per le grandi città. Per gli 8.343 minori compresi tra i 3 e i 14 anni di Busto Arsizio, per esempio, sono stati stanziati 154 mila euro, a Gallarate 107.700 euro per 5828 tra bambini e ragazzi, Varese 132.800 euro per 7186 potenziali iscritti, Saronno con 4.057 minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni incasserà 75 mila euro, Luino con 1363 bambini potrà contare su 25 mila euro, Legnano riceverà 113 mila euro per i suoi 6133 minori in età da centro estivo.

Questi i dati principali del riparto di questo fondo, in provincia di Varese, ma tutti i comuni avranno dei fondi in base alla popolazione tra i 3 e i 14 anni. Ecco l’elenco completo:

Agra € 832

Albizzate € 9245

Angera € 8690

Arcisate € 20191

Arsago Seprio € 9541

Azzate € 9522

Barasso € 3069

Bardello € 3384

Bedero Valcuvia € 1146

Besano € 4659

Besnate € 11057

Besozzo € 16826

Biandronno € 6009

Bisuschio € 9041

Bodio Lomnago € 4290

Brebbia € 5824

Bregano € 1627

Brenta € 2995

Brezzo Di Bedero € 2422

Brinzio € 1350

Brissago-Valtravaglia € 2441

Brunello € 1535

Brusimpiano € 2422

Buguggiate € 5991

Busto Arsizio € 154259

Cadegliano-Viconago € 4604

Cairate € 14311

Cantello € 8746

Caravate € 4696

Cardano Al Campo € 30656

Carnago € 13923

Caronno Pertusella € 40566

Caronno Varesino € 8394

Casale Litta € 5362

Casalzuigno € 2607

Casciago € 6323

Casorate Sempione € 11371

Cassano Magnago € 41269

Cassano Valcuvia € 1775

Castellanza € 22742

Castello Cabiaglio € 1220

Castelseprio € 2515

Castelveccana € 3458

Castiglione Olona € 13775

Castronno € 9411

Cavaria Con Premezzo € 12000

Cazzago Brabbia € 1646

Cislago € 21540

Cittiglio € 7599

Clivio € 2903

Cocquio-Trevisago € 8524

Comerio € 5806

Comune Cadrezzate Con Osmate € 3883

Cremenaga € 1775

Crosio Della Valle € 1072

Cuasso Al Monte € 7673

Cugliate-Fabiasco € 6397

Cunardo € 6046

Curiglia Con Monteviasco € 259

Cuveglio € 6638

Cuvio € 2829

Daverio € 5787

Dumenza € 2940

Duno € 111

Fagnano Olona € 26754

Ferno € 12795

Ferrera Di Varese € 1331

Gallarate € 107757

Galliate Lombardo € 2126

Gavirate € 16900

Gazzada Schianno € 8265

Gemonio € 6157

Gerenzano € 24018

Germignaga € 7266

Golasecca € 4622

Gorla Maggiore € 9282

Gorla Minore € 16400

Gornate Olona € 4086

Grantola € 2515

Inarzo € 2237

Induno Olona € 18730

Ispra € 10872

Jerago Con Orago € 10225

Lavena Ponte Tresa € 11556

Laveno-Mombello € 12739

Leggiuno € 6786

Lonate Ceppino € 10835

Lonate Pozzolo € 23352

Lozza € 2348

Luino € 25201

Luvinate € 1867

Maccagno Con Pino E Vedd. € 3679

Malgesso € 2755

Malnate € 32856

Marchirolo € 6971

Marnate € 16234

Marzio € 462

Masciago Primo € 462

Mercallo € 3495

Mesenzana € 3975

Montegrino-Valtravaglia € 3032

Monvalle € 4216

Morazzone € 8080

Mornago € 11057

Oggiona Con Santo Stefano € 7951

Olgiate Olona € 25386

Origgio € 16604

Orino € 1479

Porto Ceresio € 4974

Porto Valtravaglia € 3568

Rancio Valcuvia € 1793

Ranco € 2718

Saltrio € 5769

Samarate € 30378

Saronno € 75012

Sesto Calende € 20653

Solbiate Arno € 8117

Solbiate Olona € 9818

Somma Lombardo € 33781

Sumirago € 11297

Taino € 7673

Ternate € 4733

Tradate € 36961

Travedona-Monate € 9023

Tronzano Lago Maggiore € 203

Uboldo € 21448

Valganna € 2792

Varano Borghi € 4678

Varese € 132866

Vedano Olona € 14496

Venegono Inferiore € 11778

Venegono Superiore € 14810

Vergiate € 16770

Viggiu’ € 9596

Vizzola Ticino € 1054