Le migliori web agency in Italia

Chiunque abbia un’attività o lavori in proprio da professionista, al giorno d’oggi, riconosce quanto sia necessario avere una strategia di marketing online efficace e completa. Sono molte le modalità di acquisire clienti online, le piattaforme su cui essere presenti e dove poter comunicare, per cui sono tante le attività a cui prestare massima attenzione che possono determinare il successo sul web.

Abbiamo il motore di ricerca che rimane d’importanza fondamentale per acquisire informazioni, effettuare comparazione di prezzo e di prodotto, le piattaforme social come Facebook e YouTube che intrattengono ogni giorno milioni di utenti in tutto il mondo a cui si aggiungono le più recenti Instagram, Tik Tok, Twitch etc.

Per offrire delle strategie integrate tra sito web, canali social e campagne di advertising online sono nate da ormai diversi anni quelle che vengono definite web agency: agenzie con competenze trasversali riguardanti il web design, la SEO, la gestione dei social etc. Le web agency sono le nuove agenzie pubblicitarie dei nostri tempi specializzate nei servizi più innovativi e dove si affiancano sviluppatori, social media manager ed esperti di marketing per lavorare in sinergia per clienti grandi e piccoli.



Quali sono quindi le migliori agenzie presenti sul territorio italiano? Quali sono i loro punti di forza?



Di seguito una breve selezione di alcune delle web agency tra quelle che riteniamo migliori e degne di nota che si differenziano per stile di comunicazione e servizi offerti:

THE ROPE Milano

Questa agenzia è particolarmente specializzata nel settore fashion, lavora con brand molto conosciuti come: Upim, Ovs, Blukids e Valentino. Dal 2010 risulta tra i top delle agenzie web di Milano, in quanto offre servizi adatti alle necessità dei clienti più sofisticati. Senza dubbio il suo portfolio è molto prestigioso e potrebbe essere l’agenzia migliore per chi cerca creatività e servizi di consulenza strategica e di branding awareness, ovvero, promuovere il proprio marchio, renderlo noto ad un pubblico di livello locale, nazionale o internazionale. The Rope comunica sul proprio sito con un design classico, minimale, con un’attenzione particolare per gli elementi fotografici ma esprime competenza nei servizi innovativi.

KMA web agency Roma

Kma è una web agency operativa nella capitale dal 2005 e si definisce anche agenzia SEO. Il sito presenta uno stile grafico molto attuale, che ricorda lo stile illustrativo di Google delle sue guide ufficiali e della sua comunicazione istituzionale. È un’agenzia che opera su tutto il territorio nazionale. Oltre allo sviluppo web di siti aziendali, e-commerce etc. alla gestione social è evidente la particolare attenzione alla SEO che vuol dire includere nel proprio staff figure come copywriter e seo specialist in grado di poter garantire il miglior servizio possibile di posizionamento sul motore di ricerca. Il blog dell’agenzia è curatissimo e da molteplici consigli sul marketing online a 360° da strategie YouTube all’utilizzo di Amazon. KMA è una web agency che sembra molto flessibile nel poter offrire servizi di marketing ad aziende di settori diversificati e di differenti dimensioni, inoltre il suo team possiede la certificazione Google Partner nell’utilizzo della piattaforma Google Ads.

EXCOGITOWEB Bologna

La comunicazione del suo sito risulta molto chiara e senza fronzoli, con icone ed elementi grafici essenziali ma ben animati. Ogni web agency tende a promuoversi per differenti servizi, in ogni caso Excogitoweb può essere la scelta migliore per chi ha esigenze di sviluppo particolari. Nel suo sito infatti promuove la creazione di app e gestionali. Tramite il sito web è possibile anche richiedere un’analisi SEO gratuita.

DOTFLORENCE Firenze

L’agenzia è specializzata in particolare nel web marketing turisticoe rivolge in particolare la propria attenzione ad hotel, B&B, agriturismi, appartamenti turistici e per studenti, ristoranti, wedding planners, guide turistiche, agenzie di viaggio. Offre corsi di formazione mensili in aula e incontri in azienda, inoltre si propone con originalità di coinvolgere emotivamente il cliente.

ESTENSA Napoli

L’agenzia lavora con la piattaforma Magento, realizza e-commerce di grande qualità, ha un portfolio molto articolati di progetti di in diversi settori: moda, supermercati, ristoranti ma le due specializzazioni più interessanti sono nell’immobiliare e turistico. In questi ambiti Estensa ha una più consolidata esperienza e propone software, strategie e corsi di formazione rivolti agli imprenditori che operano in questi settori. Per le competenze che presenta, Estensa è un’agenzia web per le aziende che vogliono promuovere la propria realtà non solo in Italia.