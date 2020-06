Una messa speciale per ricordare don Mario Munaretto, parroco a Casalzuigno e Arcumeggia da 26 anni, morto il 21 aprile scorso per un banale quanto tragico incidente domestico.

La sua perdita ha causato a tutta la comunità un grande dolore, a cui si è aggiunto il brutto dispiacere di non poter celebrare il funerale e trovarsi pubblicamente per ricordarlo.

Il vescovo di Como Oscar Cantoni ha incaricato don Enrico Molteni e don Filippo Macchi, rientrato in Valcuvia per il Covid e in attesa dei documenti per tornare in Africa in missione, di seguire momentaneamente la parrocchia: «Per un po’ abbiamo fatto alcune celebrazioni in diretta Facebook, poi alla ripresa delle messe ci siamo trovati la domenica in oratorio, dove don Mario ha sempre messo tante energie», spiega don Filippo.

Domenica 21 giugno, due mesi dopo la morte di don Mario, il vescovo di Como sarà a Casalzuigno per celebrare la messa anche con i parenti e la gente delle sue vecchie parrocchie (prima era stato a Ponte Tresa e nel Comasco): l’appuntamento è fissato alle ore 17 nell’area feste del paese.